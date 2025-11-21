Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске. По его словам, на саммите с американским лидером российская сторона согласилась с предложениями Вашингтона.

Заявление российского президента цитируют российские пропагандисты агентства ТАСС.

При этом хозяин Кремля назвал план Трампа из 28 пунктов «модернизированным после Аляски».

По словам Путина, США просили российскую сторону проявить «гибкость в отношении украинского урегулирования».

Российский президент добавил, что «все партнеры РФ», вероятно, имея в виду Китай, перед саммитом на Аляске поддержали возможные договоренности.

Путин также цинично обвинил Украину в том, что США до сих пор не получили согласования мирного плана Трампа.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от Белого дома «мирного плана» из 28 пунктов.

«Российская сторона остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже», — добавил он.

Напомним, делегация высокопоставленных чиновников армии США встретилась в четверг, 20 ноября, в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру. Украинскому президенту был передан проект плана, который, по оценке США, может стать основой для завершения войны.

Президент США Дональд Трамп считает четверг, 27 ноября, уместным днем для согласования Украиной предложенного мирного плана.

В пятницу, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подтвердил, что давление на Украину является самым тяжелым, и государство оказалось перед очень сложным выбором.