Путин прокомментировал угрозу ударов "Томагавками" по России со стороны Украины

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал угрозы украинского лидера Владимира Зеленского ударить по Кремлю «Томагавками». Мол, это не что иное, как «понты».

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Российский журналист спросил российского лидера об угрозах Зеленского бить по России «Томагавками». Дескать, это — определенная форма шантажа. Правда, журналист ошибся и сказал «понтажа».

«Вы не оговорились. „Понтажа“ тоже. Понт здесь присутствует», — сказал Путин.

Журналист также апеллирует к тому, что американцы утверждают: предоставление ракет зависит от переговорной позиции России по отношению к Украине. Если их она не устроит, Украина получит «Томагавки».

«Наш ответ — это усиление системы ПВО Российской Федерации», — завершил он.

Ранее Путин сделал заявление о Нобелевской премии мира.

Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии. Человек пришел — хороший, плохой, — ему сразу через месяц-два бум. Да за что? Вообще ничего не сделала», — сказал Путин.