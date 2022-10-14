Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Путин прокомментировал возможное прямое столкновение войск НАТО с Россией: "Глобальная катастрофа"

Дата публикации
Просмотры
2010
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин прокомментировал возможное прямое столкновение войск НАТО с Россией: "Глобальная катастрофа"

Фото: Associated Press

Российский диктатор назвал такую возможность очень опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе.

Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение НАТО с российской армией крайне опасно, ведь обернется катастрофой мирового масштаба.

Об этом он заявил на пресс-конференции 14 октября.

Такой ответ российский диктатор дал на вопрос о возможности введения войск Альянса в Украину в случае "ухудшения положения Киева".

"В любом случае, введение каких-то войск в прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не делать", – заявил Путин.

Он также прокомментировал заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что "победа России станет поражением НАТО".

"Поражение Украины – вопрос понятий, юридической техники, каждый может понимать по-разному", – сказал президент РФ.

НАТО и Россия

Напомним, накануне CNN со ссылкой на чиновника из НАТО сообщило, что ядерный удар со стороны РФ "почти наверняка" вызовет "физический ответ" со стороны союзников и, возможно, со стороны Альянса.

Сам генсек НАТО не подтвердил и не опроверг подобную информацию. В то же время Столтенберг сказал, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине. Это, конечно, будет иметь последствия, заверил генсек Альянса.

Столтенберг также заявлял, что победа Путина в войне против Украины будет означать поражение для НАТО. Он также анонсировал ядерные учения, которые проведет Альянс.

Оружие для защиты неба Украины от НАТО

Оружие для защиты неба Украины от НАТО

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
2010
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация