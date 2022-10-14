Путин прокомментировал возможное прямое столкновение войск НАТО с Россией: "Глобальная катастрофа"

Российский диктатор назвал такую возможность очень опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе.

Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение НАТО с российской армией крайне опасно, ведь обернется катастрофой мирового масштаба.

Об этом он заявил на пресс-конференции 14 октября.

Такой ответ российский диктатор дал на вопрос о возможности введения войск Альянса в Украину в случае "ухудшения положения Киева".

"В любом случае, введение каких-то войск в прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не делать", – заявил Путин.

Он также прокомментировал заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга о том, что "победа России станет поражением НАТО".

"Поражение Украины – вопрос понятий, юридической техники, каждый может понимать по-разному", – сказал президент РФ.

НАТО и Россия

Напомним, накануне CNN со ссылкой на чиновника из НАТО сообщило, что ядерный удар со стороны РФ "почти наверняка" вызовет "физический ответ" со стороны союзников и, возможно, со стороны Альянса.

Сам генсек НАТО не подтвердил и не опроверг подобную информацию. В то же время Столтенберг сказал, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине. Это, конечно, будет иметь последствия, заверил генсек Альянса.

Столтенберг также заявлял, что победа Путина в войне против Украины будет означать поражение для НАТО. Он также анонсировал ядерные учения, которые проведет Альянс.

Оружие для защиты неба Украины от НАТО

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