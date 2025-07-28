Путин просчитался по поводу Трампа: в США сделали заявление о новом ультиматуме президента

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор-президент РФ Владимир Путин серьезно просчитался с президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм в социальной сети X.

Комментируя новый дедлайн Трампа, Грэм говорит, что полностью понимает разочарование американского лидера в постоянных атаках России на Украину. Это, считает он, свидетельствует об "отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров".

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"Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, поддерживающие военную машину Путина, скоро заплатят давно назревшую цену", – написал сенатор.

Он добавил, что Конгресс, в подавляющем большинстве двухпартийный, готов помочь "Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам".

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что решил сократить для диктатора РФ Владимира Путина 50-дневный срок на прекращение войны в Украине . По его словам, это "приблизительно 10 или 12 дней". Причиной называет отсутствие прогресса.

Кремль пока официально не отреагировал на заявление из США. Однако, как отмечает московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт, изменения позиции России ждать не стоит. Ведь российский президент известен своей нелюбовью к угрозам и ультиматумам.

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Дата публикации 16:58, 28.07.25 Количество просмотров 199 ТСН 16:00 новости 28 июля. Трамп сокращает дедлайн Путину? Украина импортирует газ из Азербайджана!