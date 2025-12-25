Путин просил Буша взять РФ в НАТО — рассекреченная стенограмма

Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин спрашивал в то время президента США Джорджа Буша, как Штаты отнесутся к принятию России в НАТО, но получил «очень сдержанную реакцию» на вопросы.

Речь идет о диалоге лидеров 2001 года, расшифрованном и обнародованном.

«Ваши слова о будущем через 50 лет важны. Россия является европейской и многоэтнической страной, как Соединенные Штаты. Я могу представить, что мы станем союзниками», — заявлял тогда диктатор.

Он также говорил Бушу, что «только острая необходимость» может вынудить США и РФ объединиться с другими. Однако Путин сказал еще тогда, что Россия чувствует себя исключенной из НАТО.

«Если Россия не часть этого, конечно, она чувствует себя исключенной. Почему необходимо расширение НАТО? В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ», — сказал диктатор.

Буш в ответ Путину тогда заявил, что «это интересно».

Напомним, представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные американской разведки о том, что Владимир Путин стремится вернуть под контроль Москвы территории бывшего СССР.