Путин просил Буша взять РФ в НАТО — рассекреченная стенограмма
Диктатор в разговоре с Бушем сказал, что две страны могут быть союзниками.
Президент России Владимир Путин спрашивал в то время президента США Джорджа Буша, как Штаты отнесутся к принятию России в НАТО, но получил «очень сдержанную реакцию» на вопросы.
Речь идет о диалоге лидеров 2001 года, расшифрованном и обнародованном.
«Ваши слова о будущем через 50 лет важны. Россия является европейской и многоэтнической страной, как Соединенные Штаты. Я могу представить, что мы станем союзниками», — заявлял тогда диктатор.
Он также говорил Бушу, что «только острая необходимость» может вынудить США и РФ объединиться с другими. Однако Путин сказал еще тогда, что Россия чувствует себя исключенной из НАТО.
«Если Россия не часть этого, конечно, она чувствует себя исключенной. Почему необходимо расширение НАТО? В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ», — сказал диктатор.
Буш в ответ Путину тогда заявил, что «это интересно».
Напомним, представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные американской разведки о том, что Владимир Путин стремится вернуть под контроль Москвы территории бывшего СССР.