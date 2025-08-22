Путин "просто смеется" над требованиями Трампа: Каллас сделала заявление о "мирных" заявлениях Кремля

Кайя Каллас. / © Associated Press

Реклама

Пока агрессорка Россия не хочет мира. Ее же диктатор Владимир Путин не выполняет никаких обещаний и просто смеется над требованиями президента США Дональда Трампа прекратить убийства.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас, пишет The Guardian.

По ее словам, Украина, США, страны Европы стремятся к миру и прилагают все дипломатические усилия для его достижения. Впрочем, этого не скажешь о России. Каллас отмечает, что Кремль уволит, "просто смеется - не останавливает убийства, а увеличивает их количество бомбардировки Украины".

Реклама

Не обошла стороной европейская дипломатка и встреча Путина и Трампа. Она утверждает, что "фюрер" получил "то, чего хотел" от саммита на Аляске: не только фото с президентом США, но и "намного больше, такой гостеприимный прием в Америке, и… потом он также хотел, чтобы санкции не были введены, чего он также добился".

"Я думаю, сейчас его интерес снизился, потому что он достиг того, чего хотел от этой встречи", - говорит она.

Кайя Каллас также призвала ЕС и США к введению дополнительных санкций и тарифов, чтобы дальше давить России.

"Совершенно очевидно, что любые обещания, данные Путину до сих пор, он не выполнил, и мы должны относиться к этому соответственно, но [мы] также [должны] приложить все усилия, чтобы действительно давить на него, чтобы он садился за стол переговоров", - добавила она.

Реклама

Напомним, The Wall Street Journal пишет о том, что мирные инициативы Дональда Трампа по Украине зашли в тупик за 4 дня. Если еще 18 августа президент США заявил, что ему удалось быстро продвинуться в направлении мирного соглашения, то уже 21 августа он сменил тон, подчеркнув, что Киев не сможет победить без проведения новых атак на территории России.

Вместе с тем глава Белого дома заинтриговал заявлением, мол, через две недели ситуация по войне прояснится. В традиционной для себя манере Трамп деталями не поделился, однако добавил, что не исключает, что будет вынужден «изменить тактику».