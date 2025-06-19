Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином: о чем шла речь

Владимир Путин 19 июня провел телефонный разговор с Си Цзиньпином / © Associated Press

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Кремлевский диктатор Владимир Путин 19 июня провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Президенты обсудили итоги саммита G7, ситуацию на Ближнем Востоке и двусторонние отношения России и Китая.

Об этом сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишут РосСМИ.

Он заявил, что:

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Путин в беседе с Си Цзиньпином подтвердил готовность России осуществлять посредственные усилия по Ближнему Востоку;

лидеры России и Китая договорились дать команды ведомствам и службам в ближайшие дни провести контакты и обмениваться информацией в контексте Ближнего Востока;

Россия и КНР придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, подчеркнул помощник президента по итогам беседы лидеров стран;

Москва и Пекин исходят из того, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке не имеет силового решения.

Путин и Си Цзиньпин проведут полномасштабные переговоры в Китае 2 сентября.

Ранее в Кремле прокомментировали участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7, заявив, что эта поездка якобы не была для него удачной.

По словам Ушакова, во время обсуждения итогов саммита G7 Владимир Путин и Си Цзиньпин обратили внимание на «шершавость среди участников встречи». Кроме того, Ушаков отметил, что для Зеленского этот саммит «не стал самой удачной заграничной поездкой».