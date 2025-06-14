Путин провел телефонный разговор с Трампом: о чем шла речь

Трамп и Путин / © Getty Images

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Кремлевский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Она продолжалась 50 минут и "была полезной".

Об этом отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишут РосСМИ.

Путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. В свою очередь Трамп в разговоре с Путиным оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана "как очень тревожную". Также диктатор сообщил о готовности РФ совершать посредничество между Израилем и Ираном.

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"Путин подтвердил готовность РФ продолжать переговоры с Украиной после 22 июня", - отметил Ушаков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ удалось остановить агрессию президента РФ Владимира Путина на поле боя, но по дипломатическому пути остановить главу Кремля может только президент США Дональд Трамп.

«Если говорим о дипломатическом влиянии, на сегодняшний день никто не смог ничего сделать с Путиным. У Путина не отразились желания просто нас захватить и разрушить. Я даю 100%, что это его доктрина, что он этого очень хочет. Трамп может остановить его, для чего Путин должен терять деньги. И только так, теряя деньги, он не сможет увеличить и свою армию, и расходы на свою армию, на милитари-сектор. И у него будут внутренние вопросы, это факт. Для этого нужно вводить санкции», – объяснил он.

Украинский президент отметил, что Трамп должен дипломатически влиять на любого агрессора в мире, среди которых Путин один из самых опасных.

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