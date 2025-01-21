Путин провел видеопереговоры с Си Цзиньпином: о чем шла речь

В Сети появились кадры переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. По словам кремлевского диктатора, связи России и Китая "самодостаточны и не зависят от мировой конъюнктуры". В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Китай готов в 2025 году вывести отношения с Россией "на новую высоту".

Об этом пишут российские СМИ.

Путин провел видеопереговоры с Си Цзиньпинем

"Внешнеполитическая связь России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мировых делах", – заверил российский диктатор.

Он добавил, что Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, также удерживает первое место по поставкам нефти.

Ранее лидер Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

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