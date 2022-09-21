"Путин проявил неуважение к Китаю и другим странам, призвавшим прекратить войну" — Кулеба о последних заявлениях диктатора РФ

Диктатор РФ Владимир Путин проявил неуважение к странам, призывающим к прекращению войны России против Украины.

У Путина нет шансов выиграть войну против Украины, зато объявив частичную мобилизацию в РФ он продемонтсировал, что стремится "бросить больше людей в огонь войны".

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Путин проявил полное неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, призвавшим к дипломатии и прекращению войны России против Украины", — отметил министр иностранных дел.

По словам Кулебы, эти страны призвали к дипломатии и прекращению войны РФ против Украины.

"Он хочет бросить больше людей в огонь войны, которую у него нет шансов выиграть", — добавил Кулеба.

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Напомним, 21 сентября во время утреннего обращения к народу президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации по всей стране с сегодняшнего дня. Под мобилизацию, согласно заявлению российского диктатора, попадут военные в запасе, имеющие военные специальности и боевой опыт.

Как сообщалось, в Литве переведут в повышенную боевую готовность свои войска после объявления частичной мобилизации в России.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что объявление диктатором Кремля Владимиром Путиным в Российской Федерации частичной мобилизации и планы по незаконной аннексии части Украины является фактическим признанием того, что его так называемая "специальная военная операция" в Украине проваливается.

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