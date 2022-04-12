Путин проявил свою уродливую сущность: Обама о войне в Украине

Путин проявил свою уродливую сущность: Обама о войне в Украине

Экс-президент США призвал американцев стоять за тех, кто борется за собственную свободу и демократию.

Российский диктатор Владимир Путин всегда являлся сторонником "этнического национализма", который он проявил в войне против Украины.

Об этом экс-президент США Барак Обама сказал на телеканале NBC.

Обама отметил, что Путин был беспощаден как к собственному народу, так и к другим нациям. А в войне против Украины диктатор окончательно проявил свою уродливую сущность.

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"Он всегда был человеком, охваченным этим искаженным, уродливым чувством обиды и этнического национализма", — сказал Обама.

Экс-президент США призвал американцев стоять за отстаивающих собственную свободу и демократию.

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