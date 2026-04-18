"Путин прячется: Сибига резко ответил пропагандистам о переговорах

Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но тот прячется.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопросы российских пропагандистов в Турции.

«Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос — почему он прячется? — ответил Сибига.

Дата публикации 12:20, 18.04.26

Напомним, Сибига заявил, что Украина готова провести в Турции встречу президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

«Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин при участии Эрдогана и Трампа», — отметил он.

Министр также заявил, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция играет важную роль в мирных усилиях.

Отметим, что Кремль якобы готов к мирным переговорам, но никогда не предлагал ничего конкретного. Вместо этого стабильно звучат обвинения, что именно украинская сторона избегает встреч.