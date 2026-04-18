- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 1 мин
"Путин прячется: Сибига резко ответил пропагандистам о переговорах
Глава МИД упрекнул российских пропагандистов в том, что именно диктатор не выходит на связь и избегает встреч с президентом Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но тот прячется.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопросы российских пропагандистов в Турции.
«Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос — почему он прячется? — ответил Сибига.
Напомним, Сибига заявил, что Украина готова провести в Турции встречу президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина с участием Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.
«Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин при участии Эрдогана и Трампа», — отметил он.
Министр также заявил, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция играет важную роль в мирных усилиях.
Отметим, что Кремль якобы готов к мирным переговорам, но никогда не предлагал ничего конкретного. Вместо этого стабильно звучат обвинения, что именно украинская сторона избегает встреч.