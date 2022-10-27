Путин прямо обвинил Запад в разжигании войны в Украине

Вспомнил диктатор и о "вине" Запада в "трагическом перевороте в Украине в 2014 году".

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в разжигании войны в Украине, которую сам развязал кремлевский диктатор.

Свое заявление президент РФ сделал во время выступления на "Валдае" 27 октября.

"Запад всегда играет на обострение: разжигание войны в Украине, обострение ситуации вокруг Тайваня, усиление энергетического кризиса и разрушение газопроводов", – поделился выдумками Путин.

Он также обвинил Запад в том, что тот якобы пускает в ход "экономические бойкоты, санкции, цветные революции, перевороты".

"Один из них привел к трагическому "перевороту" в Украине в 2014 году", – высказал старый пропагандистский тезис российский диктатор.

Более того, ему померещилось, что Запад открыто признал якобы финансирование вымышленного "переворота" в Украине. Путин назвал это "хамством".

Напомним, 26 октября стало известно о предложении переговоров о войне от Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это предложение передал лидер Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало во время своего визита в Киев.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что под предложением по переговорам с Путиным кроется ультимативное требование о капитуляции.

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