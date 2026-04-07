Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Украина не должна соглашаться с требованиями Москвы по выводу своих войск из Донбасса, поскольку это приведет к фактическому признанию оккупированных территорий российскими.

Такое мнение высказал журналист и главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш в эфире NV.

«В любом случае нельзя выходить самим. По крайней мере, можно имитировать бои, уменьшение потерь, но нельзя брать на себя обязательства о выводе войск оттуда», — подчеркнул он.

Журналист объяснил, что существует принципиальная разница между военным поражением и добровольным уходом.

«Потому что одно дело потерять их в результате боев, военного поражения. Это будет означать, что мы не признаем эту территорию на русском. А другое дело самим вывести, что будет фактически легитимизацией захвата этих территорий, то есть признанием их российскими», — подчеркнул Гармаш.

По его словам, ключевой целью Кремля является политическое закрепление оккупации, что создаст опасный прецедент и для других территорий.

Гармаш отметил, что Россия стремится воспользоваться тем, что она может потребоваться Вашингтону для решения вопросов, связанных с Ираном.

«Что бы Россия ни поставляла туда — возможно, оружие, разведывательную информацию, это предмет торговли между Россией и США, эта ситуация у нас на Донбассе», — пояснил он.

Журналист добавил, что Москва пытается использовать ослабление позиций США в своих интересах.

«Россия просто использует слабость США, вызванную этим моментом. Она давит на США, они будут давить на нас, потому что два поражения Трампа перед выборами очень неудобно иметь», — подчеркнул Гармаш.

Он также отметил, что, по мнению многих, США уже потерпели неудачу на иранском направлении. В то же время, в вопросе войны в Украине Дональд Трамп ранее заявлял, что это «не его война», однако обещал ее завершить и инициировал «так называемый мирный процесс».

«Если и это закончится ничем, это минус для его электоральных шансов, для его партии на ноябрьских выборах, и для его реноме, авторитета», — отметил он.

Журналист также добавил, что Путин не откажется от планов захвата Донбасса, ведь эта территория уже внесена в российскую конституцию, и отступление означало бы для него политическое поражение.

По мнению Гармаша, даже если Россия заинтересована в временной паузе, она не способна официально отказаться от своих целей. В то же время Украина не должна идти на добровольный вывод войск из-за серьезных политических рисков такого шага.

Ранее сообщалось, что журналист Виталий Портников заявил, что диктатор Путин пытается получить контроль над Донбассом не на поле боя, а путем дипломатического давления, рассчитывая на возможность договоренностей при посредничестве США.

Мы ранее информировали, что помощник российского диктатора Путина Юрий Ушаков заявил, что возможное решение Украины о выводе войск из Донбасса могло создать предпосылки для урегулирования «конфликта».