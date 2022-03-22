Путин пытается использовать беженцев как оружие и инструмент давления на ЕС, но его намерения терпят неудачу — Боррель

Путин пытается использовать беженцев как оружие и инструмент давления на ЕС, но его намерения терпят неудачу — Боррель

Русские разрушают города, создают ужас гражданских людей и заставляют их спасаться.

Устраивая террор для мирного населения Украины, президент России Владимир Путин пытается использовать вынужденных беженцев как оружие и инструмент давления на ЕС, но его намерения терпят неудачу.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

Но страны-члены Европейского Союза солидарны с Украиной, и примут всех граждан, которые спасаются от российских бомб.

"На данный момент мы уже имеем более 3,3 млн беженцев, и этот поток продолжается. Я убежден, что Путин (президент РФ – ред.) использует беженцев как инструмент как оружие, присылая к нам как можно больше людей, сколько может. Они (Русские — ред.) не разрушили транспортную инфраструктуру, но они разрушают города, создают ужас для гражданских людей и заставляют их спасаться, но мы готовы помочь всем им., имеют самый большой поток (украинских — ред.) беженцев на границе. Но все страны-члены будут в полной солидарности для того, чтобы принять этих людей", – подчеркнул Боррель.

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Также в рамках встречи министров ЕС состоялся разговор с министром иностранных дел Молдовы, который оказался среди стран, наиболее сталкивающихся с последствиями российской агрессии против Украины и с соответствующими угрозами для собственной безопасности. Молдавия проявила беспрецедентную солидарность со своими соседями.

"Сейчас 30% детей в Молдове – это дети из Украины, дети, являющиеся беженцами. Это накладывает огромную нагрузку на систему образования, но в Молдове их в полной мере интегрировали и позволили продолжить обучение. Молдова нуждается в нашей поддержке, и мы предоставим всю поддержку, которая необходима, чтобы ответить на эту ситуацию", – уточнил высокий представитель ЕС.

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