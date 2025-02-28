Путин пытается манипулировать Трампом: аналитики раскрыли замысел диктатора

Указания Кремля российским государственным пропагандистским СМИ по поводу освещения переговоров между США и Россией указывают на намерение Путина манипулировать президентом США Дональдом Трампом и разделить Запад.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Авторы отчета ISW обратили внимание на данные российского издания "Верстка", которое 27 февраля сообщило со ссылкой на источники среди пропагандистов, о соответствующих указаниях Кремля.

Один из источников издания, регулярно участвующего во встречах кремлевских представителей с редакторами крупнейших пропагандистских СМИ, сообщил, что Кремль призывает их "всячески подчеркивать, что контакты идут не с какими-то абстрактными американцами, а с командой Трампа.

Соответственно пропагандисты должны не "хвалить Трампа лично", а создать образ "человека, который имел мудрость отозваться на протянутую Россией руку".

"На случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать, мы пытались, мы сделали все", — отметил источник "Верстки".

В то же время Путин 27 февраля похвалил администрацию Трампа, заявив, что первые контакты России с администрацией "внушают определенные надежды" и что команда Трампа якобы демонстрирует "взаимную решительность" возобновить отношения между США и Россией.

Путин также добавил, что "некоторые западные элиты пытаются поддерживать нестабильность в мире и будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся американо-российский диалог".

Это утверждение Путина о том, что "некоторые западные элиты" – но не администрация Трампа – выступают против американо-российских переговоров, вероятно, является попыткой убить клин между Трампом и другими деятелями в США и европейскими лидерами, отмечают в ISW.

Ранее аналитики сообщили, что диктатор не готов к честным переговорам, а также не собирается идти на территориальные уступки.

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