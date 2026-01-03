Путин попал в ловушку собственных иллюзий / © Associated Press

Реклама

В 2026 году Путин отмечает 26 лет у власти, фактически сравнявшись по продолжительности правления с известнейшими российскими монархами и лидерами советских времен. Уже 12 января полномасштабная агрессия против Украины достигнет отметки в 1418 дней. Эта цифра имеет особое значение для Кремля, ведь именно столько шла немецко-советская война, культ победы в которой стал фундаментом современного российского режима.

Как отмечает издание The Times, это сравнение демонстрирует полный провал путинской военной машины.

За аналогичный период в 1418 году армия Сталина прошла путь от Волги до Берлина, полностью разгромив врага. Вместо этого войска Путина за это же время фактически застряли в районе Покровска, продвинувшись всего на несколько десятков километров от позиций февраля 2022 года. Для диктатора, мечтающего военной славой прошлого, низкая эффективность его армии является скрытым ударом, хотя он продолжает делать вид, что все идет по плану, чтобы не проявлять слабости.

Реклама

По словам главного редактора расследовательного проекта «Проект» Романа Баданина, Путин лично участвует в военной планировке, но оказался в плену собственной «эхо-камеры». Из его окружения исчезли все, кто был способен на критическое мышление. Вокруг главы Кремля остались лишь «удобные» чиновники и люди с откровенно неадекватным восприятием реальности, которые транслируют теории сговоров о западных вирусах и роботах, заменяющих человечество.

Аналитики и оппозиционеры подчеркивают, что захват территорий для Путина является лишь инструментом, а не основной целью. Его подлинное стремление — полная ликвидация независимости Украины и устранение прозападного правительства. Бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов убежден, что Путин не пойдет на компромиссы, поскольку считает потерю контроля над Киевом своим личным поражением.

Касьянов также выразил сомнение в успехе усилий администрации Дональда Трампа в завершении войны. По его мнению, Вашингтон по ошибке воспринимает конфликт как личное противостояние двух лидеров, которых можно помирить за столом переговоров. На самом же деле Путин ведет войну на уничтожение украинской государственности, и любые дипломатические иллюзии Запада лишь помогают ему затягивать время, используя оставшиеся ресурсы для продолжения агрессии.

Как известно, один из самых близких к российскому президенту чиновников Дмитрий Козак на второй день полномасштабного вторжения открыто выступил против воли Владимира Путина. Как сообщает The New York Times, Козак отказался транслировать требование Кремля о полной капитуляции Украины во время переговоров.

Реклама

По информации журналистов, Козак заявил Путину, что не понимает стратегическую цель войны. Когда напряжение достигло пика, чиновник подчеркнул, что готов к аресту или даже расстрелу, но не будет выполнять приказ. Выяснилось, что этот разговор из-за громкой связи слышали другие представители кремлевской верхушки.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы выйти из мирного процесса и продолжить войну, однако в геополитическом смысле РФ уже потерпела поражение.