"Путин пытается разрушить все, на чем держится Европа": Зеленский предупредил ЕС об угрозе со стороны России

"Путин пытается разрушить все, на чем держится Европа": Зеленский предупредил ЕС об угрозе со стороны России

По словам президента, в России отрицаются общепризнанные права человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия призвана "разрушить все, на чем держится Европа", поэтому странам ЕС следует быть готовым, что агрессия Путина может выйти за пределы нашего государства.

Об этом глава государства сказал во время выступления перед парламентом Норвегии 30 марта.

"У нас с вами нет общих границ, но у нас с вами есть общий сосед, отрицающий все наши с вами общие ценности. Для российского государства в его современном состоянии не имеют никакого значения ни свобода народов, ни свобода человека", — заявил Зеленский .

По словам президента, в России отрицаются общепризнанные права человека.

"Там не то, что нет безопасности для представителей меньшинств, их там просто могут убить. И убивают. Уверен, вы об этом все знаете. Вы знаете, что там нет верховенства права и справедливого суда. Вы знаете, что раскалывать и разрушать европейские демократии – это многолетняя политика Российской Федерации", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства уверен, что Путин пытается разрушить все, на чем держится Европа, поэтому эта агрессия может выйти за пределы границ Украины.

"Думаю, вы испытываете новые риски и вблизи своей границы с Россией. В арктическом регионе уже накоплено такое количество российских войск, которое не имеет никакого нормального объяснения. Зачем? Против кого?", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что президент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине.

Читайте также: