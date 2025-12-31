Путин пытается сорвать мирный процесс: Коваленко очертил риски

Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы выйти из мирного процесса и продолжить войну, однако в геополитическом смысле РФ уже потерпела поражение. Россия превратилась в сырьевой придаток Китая, а Украину вернуть в так называемый «русский мир» военным путем Кремль не способен.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Президент России Владимир Путин сознательно избрал курс на срыв мирного процесса и дальнейшее ведение войны, что в перспективе может привести к внутреннему распаду РФ. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, с геополитической точки зрения Россия уже проиграла. С одной стороны, она фактически стала сырьевым придатком Китая, а с другой — Украина цивилизационно не вернется в «русский мир», и решить этот вопрос силой Москва не способна.

«В парадигме десятилетий Россия будет думать исключительно о том, как не расколоться. И все это следствие курса, который избрал Путин», — подчеркнул Коваленко.

Он отметил, что главной проблемой РФ является сам путинский режим и модель элит, которую он выстроил. По словам руководителя ЦПД, в 1990-х годах Россия фактически избрала модель СССР в границах РФ, а тогдашний президент Борис Ельцин так и не смог трансформировать эту «азиатскую цивилизацию» в демократическое государство.

Коваленко также предположил, что единственным фактором, который в будущем может уберечь Россию от распада, является Китай.

Раньше речь шла о том, почему Путин не хочет мира. Диктатор уверен, что "россияне наступают по всем фронтам". Именно об этих «успехах» ему докладывают.

«Путин сказал, что зачем нам сейчас останавливаться, если мы до конца весны все „освободим“ — то есть захватят Донецкую и Луганскую область в полном объеме. Поэтому Путину невозможно сейчас остановиться. Знаете, можно втянуться в войну, а вот выйти из войны очень тяжело. Вы же понимаете, какой сложный механизм для прекращения огня. Чтобы приказ дошел до отдельного бойца в окопе, этот боец этот приказ выполнил, а не открыл огонь и не началась стрельба. Так что в этом смысле Путину невозможно остановиться на сегодняшний день», — объяснил военный эксперт Олег Жданов.