Владимир Путин. / © Associated Press

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Последние недели стали для «фюрера» РФ Владимира Путина серьезным испытанием и были очень непростыми. Под давлением внешних и внутренних проблем Кремль, похоже, отвечает эскалацией. Новый массированный удар по Киеву может являться частью этой стратегии.

Об этом говорится в материале Sky News.

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В статье подчеркивают, что на территории РФ и в оккупированных регионах произошел дефицит горючего и образовались огромные очереди на заправках, вызванные ударами беспилотников большой дальности по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Теперь Украина наносит удары по составам, принадлежащим ведущему российскому интернет-магазину Wildberries. Ударная кампания против этого гиганта не только влечет за собой серьезные срывы в потребительской экономике России, а приближает войну к миллионам рядовых россиян.

Кроме того, говорится в материале Sky News, не стоит забывать о смертоносном взрыве в престижном ресторане в центре Москвы в прошлом уикенде, в котором Россия обвинила Украину. В госреестрах появилась информация о смерти Даниила Предрия — зятя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко.

Все это лишь подрывает позиции Владимира Путина, ведь его политический образ и репутация много лет строилась вокруг обещания гарантировать безопасность россиянам.

«В частности, его вторжение в Украину подавалось как средство укрепления национальной безопасности России», — говорится в статье. .

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Однако на практике война все чаще влечет за собой противоположный результат — россияне сталкиваются все с новыми и новыми угрозами. Это становится серьезным вызовом авторитету Путина, который он пытается сохранить и восстановить.

Напомним, минувшей ночью от массированного удара ракет и дронов РФ больше всего пострадали Киев и Киевщина. По словам президента Владимира Зеленского, атака была «тяжелой», а основной целью ночной атаки стали складские помещения гражданских предприятий и разная инфраструктура.

В Киевской области количество жертв возросло до 16 человек. Среди погибших были работники уничтоженных предприятий. Заметим, что во время атаки пострадали ряд брендов. В частности, «Новус», «Розетка», «Эпицентр-К», «PUMA», «Фоззи Групп», «Сильпо Фуд».

Дата публикации 12:30, 05.08.26 Количество просмотров 35 Никакой защиты от баллистических ракет! Вот что натворил враг в Киеве и области

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