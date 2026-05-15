Путин / © Getty Images

Реклама

В России усугубляются экономические проблемы, общественная усталость от войны и внутреннее недовольство на фоне затяжного конфликта против Украины.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Как отмечает издание, символом смен настроений стали мероприятия до 9 мая в Москве. В этом году празднование Дня победы выглядело гораздо скромнее, чем в предыдущие годы: по Красной площади не прошла тяжелая техника, количество иностранных гостей было минимальным, а традиционный праздничный салют отменили без официальных объяснений.

Реклама

Кроме того, из-за опасений атак украинских беспилотников в столице РФ вводились масштабные ограничения связи и Интернета.

В публикации отмечается, что война все больше перестает восприниматься россиянами как нечто далекое. Если раньше Кремль пытался поддерживать иллюзию «нормальной жизни», то теперь последствия войны все сильнее влияют на повседневность из-за роста цен, налогов, ограничений и постоянного напряжения.

На фронте ситуация тоже остается сложной для РФ. Несмотря на контроль над 20% территории Украины, российская армия до сих пор не смогла полностью захватить Донбасс — одну из главных целей Кремля.

В то же время, Украина продолжает наращивать удары беспилотниками по российской инфраструктуре, нефтяным объектам и военным целям в глубине территории РФ.

Реклама

По данным издания, часть российских ультранационалистов требует дальнейшей эскалации войны, однако значительная часть общества все больше демонстрирует усталость от затяжного конфликта.

Во время выступления после парада 9 мая диктатор Путин заявил, что война приближается к завершению. В то же время представители Кремля вскоре вновь подтвердили жесткие требования Москвы, среди которых полный вывод украинских войск из Донбасса.

В материале отмечается, что заявления Путина были, прежде всего, ориентированы на внутреннюю аудиторию. Кремль пытается подготовить российское общество к разным сценариям завершения войны, параллельно сохраняя риторику о «победе».

Как пишет The Washington Post, в администрации президента РФ уже обсуждают варианты формирования для населения так называемого образа победы. Среди возможных тезисов — утверждение о том, что Россия вроде бы с самого начала не планировала захватывать Киев, а главные цели войны уже достигнуты.

Реклама

При этом Кремль оказался в сложной ситуации: общество все больше желает завершения войны, но в то же время ожидает от власти демонстрации победы. Любые компромиссы могут быть восприняты как слабость.

Дополнительное давление создает экономическая ситуация. Даже государственные социологические службы РФ фиксируют падение уровня удовлетворенности жизнью и снижение рейтингов властей.

В материале также отмечается, что ограничение интернета, постоянные атаки дронов и атмосфера длительной мобилизации постепенно подрывают внутреннюю стабильность в стране.

На этом фоне у Кремля усиливается борьба между сторонниками более мягкого контроля над обществом и силовым блоком, выступающим за дальнейшее усиление внутренней политики.

Реклама

По оценкам аналитиков, диктатор Путин больше склоняется именно ко второму варианту.

Ранее сообщалось, что украинские военные заявляют об изменении ситуации на фронте, Россия впервые потеряла больше территорий, чем захватила.

Мы ранее информировали, что общественный деятель и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь заявил, что Россия будет вести войну против Украины только до тех пор, пока будет иметь деньги.

Новости партнеров