Владимир Путин. / © Associated Press

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Высокопоставленные должностные лица Кремля прибегают к ядерным угрозам, пытаясь заставить Запад сдержать Украину от нанесения ударов беспилотниками и ракетами по территории России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Шут «фюрера», заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой пригрозил Украине и ее союзникам ядерное оружие. Он призвал их помнить, что российская ядерная доктрина якобы разрешает Москве, а «в некоторых случаях и обязывает» ее применять все доступные средства для защиты национальной безопасности, включая ядерное оружие.

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В то же время Медведев заявил, что Москва до сих пор не видела «прямой необходимости» в применении ядерного оружия, хотя, по его словам, действия Украины и Запада уже создали условия, при которых российская ядерная доктрина якобы позволяет нанести ядерный удар.

Аналитики отмечают, что Кремль обновил свою ядерную доктрину в ноябре 2024 года, включив новый пункт. Он утверждает, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на применение обычного оружия, угрожающего территориальной целостности РФ или Беларуси, или в ответ на информацию о массированном перемещении оружия. В частности, крылатые ракеты и БПЛА через российскую границу.

Кремль систематически использует Медведева для распространения ядерных угроз как в российском, так и в международном информационном пространстве. Его провокационные заявления являются частью скоординированной информационной кампании Москвы, призванной посеять страх на Западе, умерить поддержку Украины и склонить западные страны к решениям, выгодным РФ», — говорится в сообщении.

По оценке ISW Украина годами проводит интенсивные удары и военные операции на де-юре территории России, и эти военные операции не увеличили вероятность применения Россией ядерного оружия.

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СМИ о запуске РФ спутника

Заметим, накануне в немецких СМИ появилась информация, что военное командование ФНС и западные разведывательные службы оценивают вероятность запуска РФ спутника с ядерной боеголовкой на борту в ближайшие недели. По их оценкам, страна-агрессорка построила спутник «Спутник-С», способный нести ядерную боеголовку, несколько лет назад и может вывести его на орбиту в течение следующих 60 дней.

«Непонятно, относятся ли эти 60 дней к дате оценок или дате публикации, но немецкие военные оценили, что Россия может запустить спутник уже в декабре 2026-го», — говорится в отчете.

Аналитики акцентируют внимание на том, что детонация ядерного оружия в космосе может нанести широкомасштабный и невыборочный ущерб в космосе, повлияв на критически важные космические навигационные системы, связь и другие технологии.

В то же время в ISW объясняют, что размещение ядерного оружия в космосе было бы нарушением Договора о частичном запрещении ядерных испытаний 1963-го и Договора о космическом пространстве 1967-го — договоров, которые Россия, как правопреемница Советского Союза, подписала.

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Напомним, во время трехсторонней встречи в Китае Си Цзиньпин сделал неожиданное заявление о ядерном оружии. Он назвал ее «дамокловым мечом», висящим над человечеством, и высказался о необходимости не только запрета ядерки, но и уничтожения. Китайский лидер призвал к созданию мира, свободного от ядерки.

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