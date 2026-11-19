Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор Владимир Путин в первый день саммита АТЭС пытался представить Россию как мировое государство, равное по влиянию Китая и США. В то же время «фюрер» пытался подать вопрос завершения войны в Украине только как одну из составляющих более широкой повестки дня отношений Москвы, Пекина и Вашингтона.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Путин заявил, что РФ — один из главных создателей нового многополярного мирового порядка. В то же время, отмечают американские аналитики, диктатор пытался представить войну против Украины как второстепенный вопрос на фоне более широких отношений между Москвой, Вашингтоном и Пекином.

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Хозяин Кремля также пытался представить российскую экономическую стабильность, несмотря на веские доказательства противоположного.

Помощник «фюрера» Юрий Ушаков заявил, что Путин Си Цзиньпин обсудили последний раунд мирных переговоров в Абу-Даби и более широкие усилия по прекращению войны в Украине.

Как встречали Трампа и Путина в аэропорту

В свою очередь член Постоянного комитета Политбюро КНР Цай Ци встретил Путина на взлетной полосе после его прибытия в Шэньчжэнь, тогда как Си решил лично поздравить Трампа. Это сигнализировало о том, что Россия является менее важным партнером по сравнению с Соединенными Штатами.

Отметим, что Bloomberg пишет: то, как Китай организовал встречи лидеров, демонстрирует негласную дипломатическую иерархию Пекина и то, какое место в ней отводят иностранным гостям. В Китае дипломатические жесты имеют особое значение.

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Каждая деталь официальных церемоний тщательно продумана и имеет символическую нагрузку. То, что Трампа в аэропорту встретил Си, а Путина — руководитель аппарата лидера КНР Цай Ци, показательно.

Напомним, сегодня в Китае состоялась встреча Си, Трампа и Путина. Саммит состоялся на роскошном курорте Kylin Villa, расположенном на берегу озера среди пышных предгорий в районе Наньшань. Встреча продолжалась около полутора часов.

По ее итогам лидеры Китая, США и РФ обнародовали общую декларацию. В документе говорится о ядерной безопасности, поставках энергоресурсов, реформе ООН и деятельности международных судов. Упоминаний о войне в Украине и путях ее завершения нет.

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