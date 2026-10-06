Путин работает на нескольких фронтах: в Кремле ожидают, что ЕС отвернется от Украины уже весной

Путин / © ТСН

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Российский президент Владимир Путин пытается продвинуть позиции Москвы сразу на нескольких направлениях и рассчитывает, что европейские страны постепенно потеряют готовность и возможность поддерживать Украину.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на российских и европейских чиновников и аналитиков.

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По оценкам собеседников издания, Кремль исходит из того, что имеет преимущество в войне на истощение не только против Украины, но и против Европы. Москва все больше рассматривает европейскую поддержку Киева как одно из главных препятствий для достижения своих целей.

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Россия давит на Украину и Европу

По мнению чиновников и аналитиков, российские удары по гражданской инфраструктуре Киева преследуют не только непосредственную военную цель. Москва стремится дестабилизировать Украину и сделать столицу непригодной для жизни зимой.

Расчет Кремля, как пишет WP, состоит в том, что к весне Европа может потерять и желание, и возможность продолжать масштабную поддержку Украины.

Параллельно Москва усиливает то, что европейские лидеры называют «гибридной войной» против Европы. Речь идет о дезинформации в Интернете, кибератаках, саботаже, а также угрозах применения ядерного оружия.

Один из российских чиновников заявил Washington Post, что Москва готова идти по пути эскалации, чтобы сдерживать Европу, одновременно усиливая удары по Украине.

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Европа сама сталкивается с проблемами

Кремль, по данным издания, также рассчитывает на внутренние трудности европейских стран.

Во Франции продолжаются протесты из-за проблем в сфере образования и состояния инфраструктуры. Германия сталкивается с энергетическими и политическими проблемами, а ультраправая «Альтернатива для Германии», которая выступает против помощи Украине, усилила свои позиции на региональных выборах.

Во Франции лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что из-за ухудшения состояния государственных финансов страна больше не сможет оказывать Украине столько поддержки, как раньше.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц во время недавнего визита в Киев объявил о новой помощи Украине на 1,5 млрд долларов.

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Путин призывает Европу сменить курс

Сам Путин на прошлой неделе заявил, что разговоры европейских лидеров об ужесточении российских гибридных атак якобы отвлекают граждан от внутренних проблем.

«Посмотрите, что происходит с экономикой. Посмотрите, что происходит с социальной политикой, уровнем жизни граждан крупнейших европейских государств. В этих условиях им приходится… переключать внимание своих граждан с внутренних проблем на проблемы внешнего характера», — сказал он.

На вопрос, будет ли Россия пытаться добиться распада Европейского Союза, Путин ответил, что для этого якобы не нужно прилагать усилия.

«Они сами распадутся», — сказал он.

НАТО в ответ обвинило Москву в «безответственной ядерной риторике».

Как считают политологи, Москва исходит из того, что в Европе есть силы, которые не желают доведения ситуации до ядерного противостояния.

Политика Путина в отношении Европы стала «шизофренической»

Российский президент одновременно демонстрирует, что не хочет войны с Европой, и угрожает ядерным оружием, если европейские страны продолжат вооружать Украину. Эксперты отмечают, что главная цель Путина — чтобы Европа стала «более прагматичной» и пошла по пути, который избрал президент США Дональд Трамп.

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