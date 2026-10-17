«Путин радуется и чувствует поддержку»: Зеленский резко отреагировал на решение Трампа

© Associated Press

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение американского коллеги Дональда Трампа ослабить санкционное давление на Россию.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

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По его мнению, снятие ограничений может лишь взбодрить «фюрера» России Владимира Путина, а не заставить его прекратить войну.

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«К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что дизельное соглашение — это первый шаг. К сожалению, мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина. Напротив, он испытывает радость, счастье, что у него такая поддержка», — заявил Зеленский.

Президент выразил надежду, что глава Белого дома будет делать все, чтобы заставить Россию прекратить убийства, удары по украинской энергетике и в целом завершить войну. Впрочем, подчеркнул он, ограничения ответов Украины на российские атаки и отмена санкций не помогут добиться этой цели.

Напомним, на фоне массированных ударов по энергетической инфраструктуре президент призвал США усилить давление на Кремль и не игнорировать «закон Грэмма» о санкциях против РФ. По словам Зеленского, этот закон мог стать действенным инструментом давления на Кремль и помочь остановить войну.

Заметим, заявление украинского лидера прозвучало после одного из самых больших ударов РФ по энергетике Украины. Накануне было атаковано более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны. Самая сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине.

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