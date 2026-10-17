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«Путин радуется и чувствует поддержку»: Зеленский резко отреагировал на решение Трампа
Зеленский обеспокоен решениями Трампа об усилении ограничений по агрессору.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение американского коллеги Дональда Трампа ослабить санкционное давление на Россию.
Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
По его мнению, снятие ограничений может лишь взбодрить «фюрера» России Владимира Путина, а не заставить его прекратить войну.
«К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что дизельное соглашение — это первый шаг. К сожалению, мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина. Напротив, он испытывает радость, счастье, что у него такая поддержка», — заявил Зеленский.
Президент выразил надежду, что глава Белого дома будет делать все, чтобы заставить Россию прекратить убийства, удары по украинской энергетике и в целом завершить войну. Впрочем, подчеркнул он, ограничения ответов Украины на российские атаки и отмена санкций не помогут добиться этой цели.
Напомним, на фоне массированных ударов по энергетической инфраструктуре президент призвал США усилить давление на Кремль и не игнорировать «закон Грэмма» о санкциях против РФ. По словам Зеленского, этот закон мог стать действенным инструментом давления на Кремль и помочь остановить войну.
Заметим, заявление украинского лидера прозвучало после одного из самых больших ударов РФ по энергетике Украины. Накануне было атаковано более 15 важных объектов генерации и передачи электроэнергии в разных регионах страны. Самая сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине.