Путин расхвалил бойцов из КНДР, которые воюют против Украины

Президент России Владимир Путин в письме к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну назвал военных этой страны, которые участвуют в боевых действиях против Украины, «героическими».

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

Послание Путина приурочено к годовщине освобождения Кореи от японской оккупации. В нем президент РФ вспомнил совместные действия советских и северокорейских сил, которые вместе положили конец колониальному правлению Японии.

«Узы боевой дружбы, доброжелательности и взаимопомощи, укрепленные в военные годы, остаются крепкими и надежными и сегодня», — говорится в письме, которое обнародовали в Пхеньяне.

По словам Путина, «это полностью доказало героическое участие солдат КНДР в освобождении территории Курской области от украинских оккупантов».

По данным южнокорейской и западной разведок, в 2024 году Пхеньян отправил в Курскую область более 10 тыс. военных, а также артиллерийские снаряды, ракеты и системы залпового огня большой дальности.

Сеул сообщает, что около 600 северокорейских солдат погибли, а тысячи получили ранения, воюя на стороне России. В июне южнокорейская разведка заявила, что КНДР может отправить еще больше бойцов.

Письмо Путина передал лично спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который 14 августа прибыл с официальным визитом в Пхеньян и встретился с Кимом. Володин поблагодарил северокорейского лидера за «отправку отличных солдат на операцию по освобождению Курска для изгнания украинских агрессоров», добавив, что РФ никогда не забудет военных КНДР, «которые сражались, отдавая свою жизнь в России».

Напомним, накануне Путин провел телефонный разговор с Кимом, во время которого рассказал о запланированной на 15 августа встрече с президентом США Дональдом Трампом в Аляске.

Заметим, по данным ГУР Минобороны Украины, КНДР углубляет военное сотрудничество с Россией, отправляя туда военный контингент. Ожидается прибытие новой группы в 6000 военнослужащих. Они будут выполнять вспомогательные функции: разминирование, инженерные работы и восстановление инфраструктуры.