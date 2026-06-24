Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент-диктатор России Владимир Путин в очередной раз заговорил о переговорах, но есть важный нюанс. «Фюрер» одновременно подтверждает приверженность своим первоначальным военным целям — полной капитуляции Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики проанализировали последние заявления Путина, которые он наговорил во время встречи с выпускниками военных вузов. По его словам, РФ якобы готова к мирным переговорам с Украиной. Впрочем, вести эти переговоры будут только на основе Стамбульских протоколов 2022-го и договоренностей с США во время саммита на Аляске в августе 2025-го.

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В ISW отмечают, что требования Кремля, сформулированные в Стамбульских протоколах, навсегда запретили бы Киеву вступать в НАТО, наложили бы строгие ограничения на армию и наложили вето на получение западной военной помощи, но не введя никаких ограничений по численности или возможностям российских вооруженных сил.

«Примечательно, что стороны вели переговоры по Стамбульским протоколам в марте и апреле 2022-го за поразительно других условий на поле боя по сравнению с теми, что были в этом году, когда Россия наступала на Киев и удерживала значительные части северо-восточной, восточной и южной Украины, а также до того, как ВУЗы провели успешно областях», — говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что в своей речи в июне 2024-го Путин обязывался придерживаться подобных максималистских целей: полного вывода Украины с территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях и отказа от стремлений стать членом НАТО до того, как Москва согласится на прекращение огня и начнет мирные.

Кроме того, российские чиновники регулярно ссылались на якобы «Анкориджские соглашения» после американо-российских встреч на Аляске, чтобы продвигать нарративы о готовности РФ к переговорам, несмотря на отсутствие публичных заявлений после саммита.

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«Таким образом, заявления Путина от 23 июня отражают его взгляд на максималистскую позицию, с которой он приступит к любым возобновленным мирным переговорам», — говорится в отчете.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров аналогично заявил, что Россия достигнет всех своих военных целей: нейтралитет и безъядерный статус Украины, отмена «дискриминационных» законов против русского языка и русской православной церкви, а также уважение к незаконным фиктивным российским референдумам в оккупированном Луганске и Донецке.

В ISW отмечают, что перечень военных целей Российской Федерации, составленный Лавровым, отражает кремлевские нарративы об обязательствах Москвы устранить якобы «коренные причины» войны

«Заявления как Путина, так и Лаврова являются повторением начальных военных целей России с 2022 года. Это равнозначно полной капитуляции Украины, фактически сигнализируя о том, что любое мирное соглашение, не учитывающее российские требования не только к Украине, но и НАТО и Западу, не удовлетворит Кремль», — отмечают в Институте.

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Напомним, диктатор РФ Владимир Путин выдал новое заявление о войне в Украине, извращая реальность. «Фюрер» повторил, мол, его так называемая СВО – то есть война – это «защита людей», а его оккупанты «освобождают исторические территории России».

Он также озвучил позицию по переговорам с Украиной. Хозяин Кремля ищет нелепые оправдания, чтобы не состоялась его встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Новая причина – удары по территории РФ.

Диктатор утверждает, что Москва якобы готова к диалогу , но в то же время обвиняет Киев в срыве предыдущего процесса. По его словам, Киев ударами по территории РФ вроде бы хочет создать для себя «благоприятные условия».

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