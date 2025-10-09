Путин раскрыл настоящий план войны в Украине: аналитики ISW оценили, что стоит за новыми заявлениями "фюрера"

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Президент-диктатор России Владимир Путин остается верен своей теории победы. Она утверждает, что Российская Федерация может пережить Запад в этой войне на истощение и требовать полной капитуляции Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что накануне Путин встретился с руководством Минобороны, Генштаба России и командирами российских групп войск. "Фюрер" заявил, что его армия в 2025 году захватила 4900 квадратных километров территории в Украине. Тем временем в ISW отмечают: получила данные, что оккупанты захватили лишь 3561 квадратный километр территории с начала этого года.

Реклама

Кроме того, Путин заявил, что ВСУ отступают вдоль всей линии столкновения, а российская оборонно-промышленная база ускоренными темпами удовлетворяет все потребности армии РФ в вооружении и технике. По словам диктатора, Москва остается преданной своей цели «безоговорочно» достичь всех своих целей в войне. В свою очередь, руководитель Генерального штаба оккупантов Валерий Герасимов, заявил, что их войска продвигаются «практически по всем направлениям» на фронте.

Американские аналитики отмечают, что такие заявления Путина и Герасимова соответствуют давней теории победы хозяина Кремля, которая предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное продвижение до бесконечности, препятствовать Украине проводить успешные контрнаступательные операции и выигрывать войну на истощение против украинских войск.

"Путин продолжает верить, что российские военные и экономика могут пережить и преодолеть поддержку Украины Западом и собственную способность Киева продолжать оборону от российской агрессии. Кремлевские чиновники неоднократно подтверждали свою приверженность достижению первоначальных военных целей России", - говорится в отчете.

Публичные заявления Путина, подытоживают в ISW, продолжают демонстрировать нежелание "фюрера" участвовать в добросовестных переговорах, которые приводят к чему-то меньшему, чем полная капитуляция Украины, и его решимость затягивать войну для достижения своих военных целей на поле боя.

Реклама

Напомним, российский диктатор Путин 7 октября отпраздновал свое 73-летие. В свой день рождения он заявил о "правильных и своевременных решениях". По его словам, они были приняты в феврале 2022 года. Также фюрер подчеркнул, что Россия должна довести так называемую сво до конца и достичь всех поставленных целей.