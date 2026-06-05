Путин раскрыл условие, по котором завершит войну в Украине

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что боевые действия в Украине прекратятся только после того, как РФ выполнит все свои задекларированные задачи.

Об этом глава Кремля сообщил, выступая на панельной дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По словам главы страны-агрессорки, окончание полномасштабного вооруженного конфликта неизбежно. Однако она полностью привязана к реализации планов Москвы.

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«Боевые действия когда-нибудь завершатся, и завершатся после того, как Россия достигнет поставленных перед собой целей», — заявил Путин.

Никакие другие компромиссные варианты прекращения огня или конкретные сроки завершения так называемой «специальной военной операции» российский диктатор во время своего выступления на форуме не назвал.

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Напомним, Зеленский впервые написал открытое письмо Путину. Он, в частности, заявил, что полномасштабная война явилась следствием политического выбора Кремля.

Впоследствии Песков подтвердил, что знает об открытом письме Зеленского Путину, но цинично требует, что для личной встречи с диктатором президент Украины должен приехать в Москву.

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Также Владимир Путин заявил, что утром 5 июня ознакомился с письмом президента Украины Владимира Зеленского. По словам Путина, у него не было много времени на детальный анализ документа, поэтому прочел его вскользь.

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