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Путин раскрыл условие, по котором завершит войну в Украине
Путин на форуме в Санкт-Петербурге назвал условие завершения войны в Украине
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что боевые действия в Украине прекратятся только после того, как РФ выполнит все свои задекларированные задачи.
Об этом глава Кремля сообщил, выступая на панельной дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Когда завершится война в Украине — версия диктатора РФ
По словам главы страны-агрессорки, окончание полномасштабного вооруженного конфликта неизбежно. Однако она полностью привязана к реализации планов Москвы.
«Боевые действия когда-нибудь завершатся, и завершатся после того, как Россия достигнет поставленных перед собой целей», — заявил Путин.
Никакие другие компромиссные варианты прекращения огня или конкретные сроки завершения так называемой «специальной военной операции» российский диктатор во время своего выступления на форуме не назвал.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Зеленский впервые написал открытое письмо Путину. Он, в частности, заявил, что полномасштабная война явилась следствием политического выбора Кремля.
Впоследствии Песков подтвердил, что знает об открытом письме Зеленского Путину, но цинично требует, что для личной встречи с диктатором президент Украины должен приехать в Москву.
Также Владимир Путин заявил, что утром 5 июня ознакомился с письмом президента Украины Владимира Зеленского. По словам Путина, у него не было много времени на детальный анализ документа, поэтому прочел его вскользь.