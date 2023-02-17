Путин рассчитывает на усталость мира от войны: Зеленский прокомментировал надежду диктатора

Президент Владимир Зеленский не разделяет надежду главы Кремля Владимира Путина о том, что мир устанет от войны в Украине. Хотя, подчеркнул глава государства, большие риски действительно есть.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля.

"Я не разделяю точку зрения президента Путина, но понимаю риски. Я уверен, что большие риски действительно есть. Он (Путин – Ред.) рассчитывает на то, чтобы прежде всего помощь и поддержка была замедлена. Здесь я говорю не только об оружии. Мы говорим о поддержке — финансовой и политической поддержке на всех площадках. В частности, ООН, на Африканском континенте, объединение мира вокруг поддержки Украины — объединение прежде всего ЕС", — подчеркнул украинский лидер.

Тем самым Москва работает над тем, чтобы Украина не была такой укрепленной, как удалось в этом году, говорит Зеленский.

"Если ты не являешься целым организмом, ты будешь уставать. Потому что есть вопросы, есть вызовы, энергетические, инфляционные и т. д. Он пытается объединить все эти вызовы, то, что есть в мире, соединить с санкционной политикой государств. Но мы понимаем, что все это происходит именно из-за того, что он начал войну, не надо уставать, забывать, уставать повторять своему обществу и друг другу — это абсолютно правдиво, кто начал войну, почему он начал эту войну. Абсолютно понятно, что он не будет останавливаться на Украине", — высказался Зеленский.

Напомним, в Службе внешней разведки Эстонии заявляли, что Владимир Путин уверен, что время на его стороне в войне. Ведь Москва имеет достаточно ресурсов, чтобы подпитывать свою военную машину. Более того, "фюрер" считает, что сможет бомбами заставить Киев сесть за стол переговоров.

Читайте также:

В немецком Мюнхене состоится конференция по безопасности