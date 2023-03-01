Путин расшатывает Украину через Приднестровье: новые подробности эскалации в Молдове

Президент России Владимир Путин продолжает дестабилизировать ситуацию в Молдове и оккупированном Приднестровье. Украинские власти сообщают о провокациях и выстрелах на границе с Молдовой и строят фортификационные сооружения. Кремль, в свою очередь, заявляет, что ВСУ готовят наступление на Приднестровье и инициирует военные сборы в регионе. Между тем, в Кишиневе 28 февраля вышли на протесты сторонники пророссийских политсил.

ТСН.ua собрал подробности последних событий в Молдове и прогнозы экспертов насчет развития ситуации.

Протесты в Кишиневе

В Кишиневе 28 февраля проходил митинг пророссийского "Движения для народа", в который входят партии "Шор" и PACE. Участники акции потребовали, чтобы правительство полностью оплатило счета населения за зимние месяцы. По данным местных СМИ, участники акции признавались, что их привезли на протесты автобусами.

Фото: Associated Press

В антиправительственных протестах в Молдове в основном участвовали пожилые люди, но есть и молодежь. Также среди митингующих были замечены граждане России. Молодой парень на вопрос местного журналиста ответил: "Я не понимаю ваш язык... Я не отсюда, я из России".

Во время акции произошли столкновения между митингующими и правоохранителями. Местные СМИ обнародовали видео.

Протесты прошли вскоре после того, как президент Молдовы Майя Санду получила от украинской разведки информацию о плане Кремля по подготовке государственного переворота в стране. По словам Санду, план, в частности, предусматривает диверсии с привлечением лиц с военной подготовкой, переодетых в штатское. Также Кремль планировал "сменить власть в Кишиневе путем насильственных действий, замаскированных под протесты так называемой оппозиции", рассказала она.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "необоснованными и бездоказательными" заявления президента Молдовы о подготовке пророссийского переворота.

В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане предупредил, что Россия будет пытаться атаковать Молдову не военным путем, а попытается парализовать ее гибридной войной. Как объяснил Джоане, инструменты, используемые Россией в Молдове, будут включать попытки вызвать хаос в деятельности органов государственной власти, внутреннюю дестабилизационную деятельность из-за социальных протестов или кибератак.

Эскалация в Приднестровье

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ устраивает провокации против Молдовы и Украины, используя Приднестровье. По его словам, с начала войны с территории Приднестровья были выстрелы в сторону Украины.

"Сейчас они вбрасывают, что на контактной линии Приднестровья и Украины есть какие-то недоразумения. Мы видим, что там есть выстрелы. Они вбрасывают информацию, что Украина собирается зайти на территорию Транснистрии. Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы и мы считаем, что территория Приднестровья — это территория независимого государства Молдова. И они провоцируют постоянно", — сказал Зеленский.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Силы обороны Украины строят фортификационные сооружения на участке границы с непризнанным Приднестровьем. Этому участку границы уделяется особое внимание, потому что провокации врага возможны в любой момент.

Между тем, министерство обороны России прямо обвинило Украину в подготовке "нападения" на Приднестровье. В РФ утверждают, что бойцы ВСУ готовят провокацию – якобы они переоденутся в российскую форму и инсценируют атаку российских войск с территории Приднестровья, чтобы получить формальный повод для собственного наступления.

Так называемое "министерство обороны Приднестровья" объявило о проведении с 1 марта трехмесячных военных сборов. В Тирасполе заявили, что Киев якобы "активизировал подготовку к провокации с вторжением в Приднестровье, которое планирует осуществить в ответ на якобы наступление российских сил оттуда".

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию в Приднестровье "поводом для волнения". По его словам, "ситуация неспокойная, она провоцируется извне".

В свою очередь новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Приднестровье необходимо демилитаризировать и выгнать оттуда российский оккупационный контингент. Речан отметил, что в Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций".

Зайдут ли ВСУ в Приднестровье: мнения экспертов

К заявлениям России о подготовке Украиной нападения на Приднестровье следует относиться как к информационно-психологической операции. Украинские власти сегодня не могут позволить себе такой сценарий. Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире всеукраинского телемарафона, транслируемого Youtube-каналом ТСН.

"Мы, прежде всего, глубоко уважаем территориальную целостность и суверенитет Молдовы. Без согласования с законным правительством Молдовы Украина не будет совершать никаких активных или других действий на территории Приднестровья. Во-вторых, у нас сегодня есть более важные задачи на выполнении которых мы должны сосредоточиться, в частности – отражение ползучего наступления", — отметил эксперт.

По его словам, Украине нельзя отвлекать ресурсы на открытие дополнительного фронта, несмотря на то, что "разобраться с приднестровской группировкой – дело нескольких дней, не больше".

"Конечно, мы бы хотели, чтобы те подразделения, которые находятся на пограничье с оккупированной частью Молдовы, были введены в бой или готовились для других активных действий, но "имеем то, что имеем", — добавил Грабский.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua отметил, что у Украины есть возможности, чтобы выгнать из Приднестровья российских военных.

"Я так понимаю, Украина ждет обращения со стороны Молдовы. У нас есть силы и средства. Мы вынуждены были с начала этого массированного вторжения и раньше держать войска на границе с Молдовой в той части, где присутствуют российские войска. Они у нас есть по сегодняшний день. Мы не допустили пробивку сухопутного коридора в Приднестровье. Мы не допустили высадки морского и воздушного десанта для формирования коридора к морю. Так что у нас есть достаточно сил и средств, и если официально Молдова обратится к Украине, то можем им помочь в решении вопроса демилитаризации этой территории", – рассказал военный эксперт.

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