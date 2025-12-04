Путин рассказал, что Уиткофф и Кушнер предложили ему по мирному плану

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент России Владимир Путин назвал свою встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером очень полезной. По его словам, американская сторона разделила 27 пунктов «плана Трампа» на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Заявления главы Кремля цитируют российские средства массовой пропаганды.

Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером очень полезной.

«Думаю, пока преждевременно говорить, но эта встреча была необходима», — добавил он.

По словам президента РФ, предложения, которые американская сторона привезла в Москву, так или иначе были основаны на договоренностях с президентам США Дональдом Трампом на Аляске.

Диктатор отметил, что пришлось пройти практически по каждому пункту, поэтому встреча заняла много времени.

Путин также сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Напомним, встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве состоялась 2 декабря. После этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о пока отсутствии компромиссного варианта плана по Украине. Ушаков заявил, что часть наработки американцев неприемлема для России, а часть не подходит.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отверг формулировку о том, что Путин отклонил мирный план США. По его словам, Москва считает, что переговоры с Вашингтоном по Украине должны происходить «в тишине» для большей продуктивности.

В то же время, Трамп назвал встречу Уиткоффа и Кушнера с Путиным «достаточно хорошей», хотя ее окончательный результат пока неизвестен. Президент США отметил, что, по впечатлению его посланцев, Путин вроде бы хочет положить конец войне и «вернуться к более нормальной жизни» и торговле с Вашингтоном. Американский лидер подчеркнул, что для успеха «нужны двое».