Путин рассказал Мишелю, от чего зависит его прямой контакт с Зеленским

Путин рассказал Мишелю, от чего зависит его прямой контакт с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что возможность его контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским зависит от результатов российско-украинских переговоров.

Глава Кремля традиционно обвинил Киев в том, что он будто бы "не проявляет последовательности" в переговорах.

Об этом Путин заявил в разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем 22 апреля, сообщили в Кремле.

"Реагируя на призыв Шарля Мишеля провести прямой контакт с Владимиром Зеленским, президент России снова подтвердил известную позицию на этот счет, отметив, что такая возможность зависит, в частности, от конкретных результатов на переговорах российских и украинских представителей", – говорится в сообщении Кремля.

Там сообщили также, что стороны обсудили развитие ситуации в Украине и "Путин изложил принципиальные оценки в связи с "специальной военной операцией" по защите "республик" Донбасса".

Напомним, 21 апреля Зеленский заявил, что вера в результативность переговоров с Россией с каждым днем теряется.

Заметим, что 22 апреля заместитель командующего российскими войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что РФ во время "второй фазы" войны планирует полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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