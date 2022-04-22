Путин озвучил Мишелю свою пропаганду о коридоре из "Азовстали": главные тезисы разговора

Путин озвучил Мишелю свою пропаганду о коридоре из "Азовстали": главные тезисы разговора

Президент России Владимир Путин 22 апреля обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем войну РФ против Украины.

Путин изложил принципиальные оценки в связи со "специальной военной операцией" по "защите "республик" Донбасса".

Об этом сообщили в Кремле.

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Президент РФ рассказал, что после выдуманного им "освобождения" Мариуполя был отдан приказ отменить штурм завода "Азовсталь" в городе и "всем, кто сложил оружие, гарантируется жизнь". Заметим, по данным украинской разведки, РФ продолжит наступление на "Азовсталь".

Традиционно Путин обвинил украинские власти в том, что они якобы "не разрешают находящимся на "Азовстале" военным воспользоваться возможностью сложить оружие".

Руководитель Кремля также солгал Мишелю о якобы постоянно предпринимаемых мерах защиты гражданского населения Донбасса, а также "ежедневное открытие гуманитарных коридоров".

Напомним, раньше вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук пояснила, что российские войска открыли в Мариуполе коридор именно для сдачи в плен украинских военных. Однако оккупанты отказываются открыть коридор для эвакуации гражданских из "Азовстали".

21 апреля был презентован План группы Ермака-Макфола по усилению санкций против России

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