Путин рассказал о возможности визита в США и Байдена в Москву

16 июня в Женеве президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встретился с Владимиром Путиным.

Путин заявил, что Байден не приглашал его в США, и он сам не приглашал Байдена в РФ.

Более подробно Владимир Путин рассказал на прессконференции.

"Байден не приглашал меня в гости, я пока тоже не сделал такого приглашения, для этого нужны условия", — акцентировал российский президент.

Кроме того, Путин сообщил, что "у него не было и не может быть никаких иллюзий относительно отношений с США".

Напомним, ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России. Среди тем обсуждения у президентов РФ и США: пандемия коронавируса, борьба с киберпреступностью, сотрудничество в экономике, нерешенные двусторонние вопросы, стратегическая стабильность, климат и Арктика. Также речь будет идти об Украине, Сирии, Ливии и Афганистане. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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