Как пояснил Путин, Россия никогда не отказывалась от контактов с США, а прервал их именно Вашингтон.

Кремлевский диктатор Владимир Путин готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом и никогда от него не отказывался.

Об этом сообщили российские СМИ.

По предоставленной информации, Путин утверждает, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматичные отношения. Он высказал предположение, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, нынешнего кризиса в Украине могло бы не быть.

Диктатор добавил, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом.

"Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе и всегда к этому открыта", – отметил он.

Напомним, по мнению британского генерала, в контексте завершения войны в Украине лучшее, на что можно надеяться на сегодняшний день — это остановка боевых действий на текущих позициях и переговоры. Это все, чего способен президент США Дональд Трамп добиться от президента РФ Владимира Путина.

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