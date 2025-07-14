Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 3 июля заявил ему, что в течение следующих 60 дней планирует активизировать усилия по захвату территорий Украины до административных границ, где у РФ уже есть значительное присутствие.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В статье отмечается, что Трамп за последние две недели все больше разочаровывается из-за нежелания Путина двигаться к прекращению огня и из-за роста российских атак на Киев и другие украинские города.

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Одним из таких событий стал телефонный разговор 3 июля, во время которого российский диктатор четко дал понять, что планирует эскалацию войны.

Путин заявил, что в течение следующих 60 дней намерен активизировать усилия по захвату территорий Украины до административных границ ее регионов, где у российских войск уже есть значительное присутствие.

«Он хочет взять все», — сказал Трамп президенту Франции Эмманюэлю Макрону вскоре после разговора с Путиным.

Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

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Напомним, издание Axios также проинформировало, что 14 июля Трамп объявит о новом плане вооружения Украины. Он будет содержать наступательное оружие. Вероятно, речь идет о ракетах большой дальности, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России.

Заметим, издание Bild сообщило, что якобы Россия готовит новое масштабное наступление на фронте на вторую половину лета. Однако в украинском Центре противодействия дезинформации это опровергли. Там заявили, что враг пытается наступать и давить на фронте в целом еще с прошлого года, но «новых наступлений» как таковых нет.