"Путин растерян, загнан в угол": Пионтковский поделился выводом о выступлении президента РФ

Выступление Путина в целом было очень слабым. Президент РФ растерян, загнан в угол и в отношении Украины ему нечего сказать, оценил Пионтковский.

Большинство выступления президента России Владимира Путина 30 мая было посвящено Западу. А вот об Украине ему говорить страшно, зная о "закрытом мешке вокруг российских войск в Лимане".

Такое мнение высказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, пишет "НВ",

Он отметил, что бросается в глаза такое обстоятельство: 99% речи Путина было посвящено не Украине, а Западу. Он очень долго, подробно, со вкусом и удовольствием признавался в своей гнойной ненависти к Западу.

"А об Украине ему говорить страшно. Ему же, видимо, доложили, что закрыт мешок вокруг российских войск в Лимане. Там 10-тысячная группировка. И давно известно, что лишена связи и всей логистики 20-тысячная группировка на правом берегу Днепра под Херсоном", – предположил оппозиционер.

По его мнению, российскому диктатору даже вспоминать страшно об Украине.

"Относительно Украины он ограничился лишь одной очень смешной фразой. Он требовал от Украины немедленно прекратить огонь. То есть отступающая армия требует от армии, которая ее окружила и загнала в два котла, прекратить огонь", – отметил Пионтковский.

Он назвал это смешным новым явлением и новым словом в военной стратегии и искусстве.

"Этого достаточно, чтобы сделать выводы, что Путин находится в отчаянном состоянии", – считает публицист.

Он добавил, что многие обсуждали будущее выступление Путина, в том числе и на российских провластных каналах. Там ждали, что будут объявлены какие-то сенсационные вещи.

"Выступление Путина 30 сентября было абсолютно пустым в отношении Украины, кроме призыва к окружившей его армии "прекратите огонь". (…) В общем, очень слабое выступление. Да и опоздал на 18 минут. Путин растерян, загнан в угол, в отношении Украины ему нечего сказать. Он может только повторять свою демонстрацию дикой ненависти к Западу", – пришел к выводу Пионтковский.

Напомним, во время своего выступления 30 сентября Путин подписал так называемый документ, являющийся попыткой аннексии территорий четырех областей Украины. Он призвал Украину прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

После заявлений российского диктатора украинский лидер Владимир Зеленский заявил – Украина была и остается лидером в переговорных усилиях с РФ по прекращению войны. Однако переговоры с Путиным Украина не будет вести.

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