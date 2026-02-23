Путин размахался "ядеркой" накануне 4-й годовщины вторжения: что заявил

Президент России Владимир Путин / © ТСН

Президент России Владимир Путин в очередной раз прибегнул к ядерному шантажу, назвав модернизацию «триады» приоритетом Кремля. Пока мировые договоры о ядерном сдерживании не действуют, РФ готовит армию и общество к длительной войне.

Свои заявления кремлевский диктатор озвучил в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества в РФ, который там празднуют 23 февраля.

Заявление Путина о ядерном оружии

После завершения действия договора New START о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США Путин отметил важность российских ядерных сил.

«Развитие ядерной триады, которая гарантирует безопасность России и обеспечивает эффективное стратегическое сдерживание и баланс сил в мире, остается абсолютным приоритетом», — заявил президент РФ в обращении.

Он добавил, что обновление коснется всех видов войск, в частности их «боевой готовности, мобильности и способности действовать в любых условиях, даже самых сложных».

Путин готовит армию и народ к длительной войне

В том же выступлении Путин заявил о намерении и дальше существенно усиливать военный потенциал России и призвал общество к полной милитаризации.

По его словам, планируется системно укреплять способности всех родов войск РФ, с особым акцентом на модернизации и разработке новейшего вооружения, включая компоненты «ядерной триады».

Хозяин Кремля также пообещал повышать уровень боеготовности армии и возможности военных действовать в «самых сложных условиях».

Диктатор назвал российских военных, которые ведут боевые действия против Украины, «настоящими патриотами» и «опорой государства», героизируя участников войны и формируя из них новую общественную элиту.

Кроме того, Путин объявил 2026-й «годом единства народов России» вокруг «священного долга».

Путин перемещает ядерные ракеты к границам ЕС?

Заметим, в середине февраля белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская сообщила изданию The Telegraph, что Путин якобы перемещает ядерные ракеты к границам ЕС через Беларусь. Тихановская призвала Запад усилить бдительность, поскольку это угрожает европейской безопасности.

Хотя Россия уже размещала в Беларуси комплексы «Искандер-М», официального подтверждения нового перемещения ядерного оружия пока нет. Эксперты видят в этом попытку Кремля запугать Европу и отвлечь внимание от войны в Украине.

Медведев пугает мир «ядерной зимой»

Констатируя прекращение действия договора New START между Россией и США, в начале февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз угрожал миру ядерной войной. Опубликовав кадр из сериала «Игра престолов» с надписью «Зима близко», он намекнул на наступление «ядерной зимы».

В то же время МИД РФ заявлял, что из-за завершения срока действия соглашения 5 февраля обе страны больше не имеют ограничений по стратегическим вооружениям. В Москве отметили готовность к «военно-техническим контрмерам», хотя формально заверили в якобы открытости к диалогу по стабилизации ситуации.

Мир вошел в период опасной ядерной неопределенности

Напомним, 5 февраля 2026 года завершился срок действия договора New START, что положило конец эпохе международного контроля над ядерными арсеналами США и России. Впервые за полвека сняты лимиты на количество боеголовок и средств их доставки, что на фоне роста мощи Китая и развития искусственного интеллекта создает риск неконтролируемой трехсторонней гонки вооружений.

Несмотря на экономическую невыгодность такого противостояния для всех сторон, мир вошел в период опасной ядерной неопределенности без проверок и прозрачности.