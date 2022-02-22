Путин разорвал Минские договоренности на куски – постпред США в ООН

Представительница США подчеркнула, что российские власти продолжают создавать поводы для дальнейшего вторжения в Украину.

Соединенные Штаты Америки назвали нонсенсом введение в ОРДЛО российских войск как "миротворцев" и обещают уже 22 февраля объявить о дополнительных мерах, чтобы привлечь РФ к ответственности.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США Линда Томас Гринфилд, пишет Укринформ.

По ее словам, Путин, в понедельник разорвавший Минские договоренности на куски, тестирует международную систему, проверяет решимость Объединенных Наций, а также смотрит, как далеко ему разрешат зайти.

"Соединенные Штаты введут другие меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это очевидное нарушение международного права, а также суверенитет и территориальную целостность Украины",- отметила дипломат.

США вместе с союзниками и партнерами предупреждали о скором и суровом ответе на дальнейшую агрессию России против Украины. И в связи с этим постпред призвала все международное сообщество отреагировать на действия Кремля сейчас — иначе цена со временем будет расти.

"Очевидная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины неспровоцированая. Эта атака на статус Украины как члена ООН является нарушением основных принципов международного права", — подчеркнула посол.

Представительница США подчеркнула, что российские власти продолжают создавать поводы для дальнейшего вторжения в Украину. Последствия этих действий будут распространяться далеко за пределы Украины. В этом контексте она обратила внимание на фальшивые нарративы, распространенные непосредственно президентом Путиным по отношению к Украине, а также его желание восстановить Российскую империю.

"По сути, Путин хочет, чтобы мир вернулся в прошлое, во времена к созданию ООН, во времена, когда империи устанавливали правила для мира. Но остальной мир идет вперед. Сейчас не 1919 год, сейчас 2021", — подчеркнула Линда Томас Гринфилд.

Она напомнила, что на протяжении многих недель международное сообщество призвало президента РФ разрешить кризис дипломатическим путем.

Большинство стран во время заседания Совбеза ООН поддержали Украину из-за беспокойства из-за признания Россией "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", однако постоянный представитель России Василий Небензя выразил противоположную позицию.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в начале своего выступления во время заседания Совбеза ООН снял маску и заявил, что вирус, от которого пострадала ООН, распространяется по Кремлю. По его словам, все страны ООН оказались под угрозой нападения и напомнили, какие страны уже оккупировала Россия.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Читайте также:

Как мировые лидеры отреагировали на заявление Путина о признании независимости ОРДЛО | ТСН 19:30