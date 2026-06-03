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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Путин разозлился из-за атаки на Петербург: Кремль в панике разразился новыми угрозами

После атаки на Санкт-Петербург Россия в который раз пригрозила «системным ответом».

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Путин и Песков.

Путин и Песков. / © Associated Press

В Кремле возмутились из-за украинских ударов по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге минувшей ночью. Мол, поэтому агрессорка Россия будет продлевать войну — то есть так называемую «сво», чтобы «таких атак не было».

Такое заявление выдал представитель российского «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, о «конкретном ответе на удары» позаботятся в Минобороны. Впрочем, дерзко пригрозил Песков, мол, армия РФ будет совершать ответные удары «системно»

«Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер», — высказался представитель Кремля.

Атака на Санкт-Петербург 3 июня

Ночью 3 июня БПЛА атаковали Санкт-Петербург. Заметим, в городе с сегодняшнего дня и до 6 июня продлится Петербургский международный экономический форум. Во время ударов был поражен нефтяной терминал, расположенный примерно в 1100 км от государственной границы Украины. Этот объект является одним из самых крупных терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Кроме того, был поражен российский носитель ракет — корвет «Бойкий» в Кронштадте вблизи Петербурга. Корабль спустили на воду в 2011 году, а в состав российского флота он вошел в 2013 году.

Власти Санкт-Петербурга сообщили о многочисленных взрывах и пожаре. Местные жители фиксируют беспрепятственные пролеты дронов и жалуются, что массово исчезает Интернет.

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Дата публикации
Количество просмотров
622
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