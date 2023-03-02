Путин разразился угрозами и заявил о "неонацистах" после провокаций в Брянской области РФ

Глава Кремля заявил о якобы "задании лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка".

Президент России Владимир Путин назвал события в Брянской области "террористическим актом" и "чьей-то" попыткой лишить страну языка и истории.

Об этом говорится в заявлении российского диктатора 2 марта.

Отметим, что российские средства массовой пропаганды сообщили 2 марта, что якобы группа из 50 вооруженных людей с желтыми повязками зашла на территорию поселка Сушаны в Брянской области и захватила в заложники часть жителей. Также сообщалось и о якобы бое, взрывах в поселке и подрыве электроподстанции и газовой станции.

Пропагандисты заявляли, что якобы "диверсанты" обстреляли машину с гражданскими, в результате чего ранение получил ребенок.

"Еще одно преступление. Они проникли на пограничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Они увидели, что это гражданская машина, что там сидят дети. "Нива" обычная. Они открыли огонь. Именно такие люди поставили себе задачу лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", – высказался Путин.

При этом он не указал, кто же якобы виноват в "теракте". Хозяин Кремля традиционно припомнил и о "неонацистах", однако не назвал конкретно, кого же имел в виду.

Президент РФ пригрозил "наказать" виновных и заверил, что ничего "у них" не получится, их "дожмут".

Напомним, инцидент в Брянской области прокомментировал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что государство не атакует территорию РФ, не отправляет туда ДРГ и не убивает людей. Подоляк отметил, что особенно это касается Брянской области и села Сушаны, которые не являются стратегическими объектами.

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