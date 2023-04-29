Путин разрешил депортацию украинцев с оккупированных территорий: в ISW объяснили мотивы диктатора

Указ Путина, позволяющий принудительно депортировать жителей оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ, устанавливает условия депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами России.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

"Этот указ кодифицирует принудительные методы поощрения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также создает условия для депортации украинцев, которые не согласны стать гражданами РФ", — отмечают аналитики ISW.

Также они напомнили, что Кремль продолжает другие попытки депортации украинцев, в том числе детей, по разным схемам.

"Все действия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут нарушать Женевскую конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, а также могут быть целенаправленной кампанией по этническим чисткам", — подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ.

Также он поручил забирать российское гражданство у тех, кто осуждает войну против Украины.

Читайте также: