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Путин разрешил выборы на территориях с военным положением: что это значит для Украины

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Путин разрешил выборы на территориях с военным положением: что это значит для Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым фактически разрешил "выборы" на оккупированных территориях Украины / Фото: Associated Press

Глава Кремля подписал закон, разрешающий устанавливать на оккупированных территориях Украины особенности проведения выборов.

Президент России Владимир Путин подписал указ 29 мая, согласно которому Центральная избирательная комиссия сможет проводить референдумы и выборы на территориях, где действует военное положение.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В предыдущей версии российского закона референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления не могли проходить на территориях, где действует военное положение. Теперь российский Центризбирком сможет проводить выборы после консультаций с властями.

Заметим, что осенью 2022 года Россия объявила о "военном положении" на оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

Российская пропаганда также информирует, что Путин подписал закон, разрешающий устанавливать на оккупированных территориях Украины особенности проведения выборов. Эти новые нормы регулируют отношения, связанные с проведением незаконных "выборов" в так называемые "органы государственной власти и органы местного самоуправления" фейковых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. Сообщается, что в сентябре 2023 года жители оккупированных украинских территорий впервые якобы "примут участие в едином дне голосования".

Новый закон также предусматривает возможность создания "избирательных участков" вне оккупированных украинских территорий.

Заметим, что в марте 2024 года в России запланированы очередные президентские выборы.

Напомним, ранее мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики готовятся проводить в сентябре "выборы" на захваченных территориях Запорожской области. С этой целью враг придумал новую схему, как заставить жителей этих территорий брать российские паспорта.

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Дата публикации
Просмотры
7796
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