Путин разрешил выборы на территориях с военным положением: что это значит для Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ 29 мая, согласно которому Центральная избирательная комиссия сможет проводить референдумы и выборы на территориях, где действует военное положение.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В предыдущей версии российского закона референдумы и выборы в органы госвласти и местного самоуправления не могли проходить на территориях, где действует военное положение. Теперь российский Центризбирком сможет проводить выборы после консультаций с властями.

Заметим, что осенью 2022 года Россия объявила о "военном положении" на оккупированных территориях Донетчины, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

Российская пропаганда также информирует, что Путин подписал закон, разрешающий устанавливать на оккупированных территориях Украины особенности проведения выборов. Эти новые нормы регулируют отношения, связанные с проведением незаконных "выборов" в так называемые "органы государственной власти и органы местного самоуправления" фейковых "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей. Сообщается, что в сентябре 2023 года жители оккупированных украинских территорий впервые якобы "примут участие в едином дне голосования".

Новый закон также предусматривает возможность создания "избирательных участков" вне оккупированных украинских территорий.

Заметим, что в марте 2024 года в России запланированы очередные президентские выборы.

Напомним, ранее мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики готовятся проводить в сентябре "выборы" на захваченных территориях Запорожской области. С этой целью враг придумал новую схему, как заставить жителей этих территорий брать российские паспорта.

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