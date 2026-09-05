Путин решил дожать Украину до зимы: в WP раскрыли произошедшее после визита директора ЦРУ

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться ослаблением украинской противовоздушной обороны и усугубляет воздушные удары, рассчитывая заставить Украину согласиться на его территориальные требования.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей российской элиты, западных чиновников и аналитиков.

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По данным издания, примерно через десять дней после редкого и неанонсированного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Россия резко активизировала применение ракет и реактивных беспилотников. Целями стали, в частности, энергетическая и водная инфраструктура, супермаркеты и продовольственные склады.

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Ретклифф при переговорах с российской стороной пытался убедить Москву вернуться к переговорам. Его послание заключалось в том, что положение России ослабевает и через шесть или 12 месяцев может стать еще хуже.

Однако, по словам одного из собеседников WP, в Москве этот сигнал могли воспринять совсем иначе как проявление слабости Вашингтона. После переговоров сам Ретклифф, по утверждению источника, считал, что донес необходимое послание, но не смог изменить позицию Кремля.

Путин, по данным издания, наоборот убежден, что время работает на Россию и что Украину в конце концов удастся сломать.

Одним из главных условий Кремля остается передача России всей территории Донбасса, в том числе районов, которые Москва до сих пор не смогла оккупировать. Источники WP отмечают, что Путин не заинтересован в прекращении огня по нынешней линии фронта.

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В Кремле также надеются, что удары по энергетической и водной инфраструктуре в районах вокруг Киева усилят недовольство среди населения и создадут давление на украинские власти с требованием завершить войну.

В то же время, ситуация для самой России ухудшается. Бюджетный дефицит РФ к концу июля вырос до 74,4 млрд долларов, а удары Украины по российской энергетике повлекли за собой падение производства горючего и серьезный топливный кризис.

На этом фоне в Москву и Киев в ближайшие дни должны прибыть представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер , которые будут пытаться возобновить переговоры по завершению войны.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига прокомментировал возможную связь атаки на самолеты в «Жулянах» с ожидаемым визитом Виткоффа и Кушнера. По словам министра, Кремль не достигает желаемых результатов на поле боя, потому избрал путь ракетного террора.

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