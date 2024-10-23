Путин решил напасть на Украину после выхода войск США из Афганистана – немецкая военкор

По мнению журналистки, если бы американские войска не вышли из Афганистана, российский диктатор, "возможно, еще раз подумал бы, нападать ли на эту страну (Украину – ред.) таким образом".

Президент России Владимир Путин решил начать полномасштабную войну против Украины после выхода войск США из Афганистана. Если бы вывода американских сил не было, "Украина сегодня могла бы быть в другом положении".

Об этом военная корреспондент Катрин Айгендорф заявила в интервью телеканалу ZDF, передает BILD. Она много лет работала в Москве, освещала в частности Чеченскую войну, войну на Донбассе, войну в Афганистане, полномасштабную войну России против Украины.

Айгендорф назвала вывод американских войск из Афганистана одним из главных переломных моментов и самой большой внешнеполитической ошибкой президента США Джо Байдена.

"На этом США попрощались с ролью ведущей силы. Началось все с Дональда Трампа, заключившего соглашение с террористической организацией "Талибан", не включая в договор избранное правительство Афганистана, которое само по себе было катастрофой! Несмотря на все предупреждения, Джо Байден провел тот хаотичный уход", – высказалась журналистка.

Она отметила, что Путин, конечно, следил за этим с большим вниманием. Афганистан был центром крушения Советского Союза, и президент РФ "отлично смотрел, что там происходит".

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Айгендорф убеждена, что именно тогда Путин решил напасть на Украину, поняв, что есть определенные пути, по которым можно пойти. Стало ясно, что США простились с ролью ведущего мирового государства или находятся в процессе прощания.

"Я рискнула бы выдвинуть тезис: если бы этого (ухода США из Афганистана – ред.) не произошло, Украина сегодня могла бы быть в другом положении. Путин, возможно, еще раз подумал бы, нападать ли на эту страну таким образом. Это смелый тезис, но для меня все взаимосвязано. Мы не можем рассматривать это изолированно", – резюмировала журналистка.

К слову, экс-директор ЦРУ и экс-министр обороны США Леон Панетта заявил, что зря Центральное разведуправление не воспринимало серьезно слова Путина по Украине во время встречи с Джорджем Бушем в 2008 году.

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