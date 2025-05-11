Путин рискует «заиграться»: экс-советник Трампа о положении РФ в переговорах

Путин рискует переоценить свои возможности на переговорах по Украине / © ТСН

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Российский диктатор Путин рискует заиграться и ухудшить свое положение в мирных переговорах, отказываясь от 30-дневного прекращения огня.

Такое мнение высказал бывший советник президента США Дональда Трампа (при первой каденции) Джон Болтон, передает The Hill.

Болтон, громкий критик Трампа, заявил, что Россия все еще страдает экономически от санкций, но утверждает, что Путин все еще находится в «очень сильной» политической позиции.

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«Путин уже получил много уступок в своих устремлениях. Он хочет сохранить территорию, захваченную Россией в Украине, но я думаю, что сейчас он рискует переоценить свои возможности с Трампом», — сказал Болтон.

Экс-советник Трампа считает, что Путин должен согласиться на прекращение огня, что позволит пополнить его вооруженные силы.

«Мы получили несколько интересных комментариев, как от Трампа, так и от Джея Ди Венса, говорящих, что россияне просят слишком много. Не совсем понятно, что именно они подразумевают, но Путин находится в одной из лучших позиций, в которой он когда-нибудь будет, и я уже некоторое время удивляюсь, почему он не пользуется преимуществами прекращения огня. Россиянам это очень нужно, чтобы иметь шанс восстановить свою армию», — подытожил Болтон.

Ранее президент Франции Макрон предупредил, что будет с Россией, если она не согласится на перемирие.

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