Путин рвется к встрече с Трампом наедине: к чему стремится президент РФ

Президент России Владимир Путин изо всех сил стремится встретиться с президентом США Дональдом Трампом наедине. Хозяин Кремля считает, что от этого зависит судьба войны против Украины.

Такое мнение высказал публицист Андрей Пионтковский, сообщает "24 Канал".

По мнению Пионтковского, Путин хочет повторить свой трюк 2018 года. Во время тогдашней встречи с Трампом российский диктатор сумел втереться ему в доверие. Именно поэтому со стороны президента РФ и прозвучало заявление по поводу президента США и его "украденной победы" на выборах.

Публицист объяснил, почему для Путина так важна встреча с Трампом наедине в контексте войны в Украине.

"Путин рвется ко встрече один на один. Он понял, что в администрации Трампа работают антироссийские силы. Теперь Путин убежден, что личная встреча может предотвратить негативные для него последствия", – сказал Пионтковский.

Он акцентировал, что американского лидера не стоило бы оставлять наедине с главой Кремля. Путин попытается продвинуть ряд своих "просьб" по переговорам, в частности, захочет "гарантий безопасности для России", представляющих угрозу для Украины.

Публицист озвучил оценку, к какому соглашению стремится президент России по Украине.

"На самом деле Путину нужна власть в Украине. Ему важно, чтобы соглашение обезоружило Украину под лозунгом "гарантий безопасности для России". Ему не нужна военная помощь для Украины, иностранные базы и большая украинская армия", – объяснил Пионтковский.

К слову, по мнению эк-сминистра иностранных дел Украины Павла Климкина, Трамп своими угрозами по поводу санкций против России использует метод кнута и пряника, и в конце концов договорится с Путиным по Украине, поскольку тот подыграет президенту США в этой логике.