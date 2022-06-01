Путин с Эрдоганом договорились, что Турция поможет разминировать порты Украины: заявление Лаврова

Путин с Эрдоганом договорились, что Турция поможет разминировать порты Украины: заявление Лаврова

Президент России Владимир Путин договорился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом о том, что Турция поможет в разминировании украинских портов.

Договоренность предполагает, что в результате разминирования Украина не укрепит свой военный потенциал.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Саудовской Аравии, пишут российские средства массовой пропаганды.

"По результатам разговора (Путина – ред.) с президентом Эрдоганом была достигнута договоренность, что турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы освободить оттуда суда, которые, по сути, захватили в заложники, с грузами, необходимыми для стран, что развиваются", – рассказал российский министр.

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Он подчеркнул, что эта договоренность предполагает то, что после разминирования Украина не укрепит свой военный потенциал и не нанесет ущерба российскому флоту.

Напомним, 31 мая Лавров заявлял, что Россия разрешит выход заблокированных судов с зерном из украинских портов, если "Украина решит проблему разминирования прибрежных вод".

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