Путин с Эрдоганом обсудили Украину: подробности

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган / © ТСН.ua

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор 20 августа и обсудили «развитие ситуации вокруг Украины».

Об этом заявили в Кремле и в канцелярии президента Турции.

Согласно заявлению Москвы, Путин «высказал оценки» переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Россия также отметила турецкое содействие в проведении мирных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле.

А еще Путин с Эрдоганом обсудили «некоторые вопросы двусторонней повестки дня».

В свою очередь президент Турции заявил российскому лидеру о своей поддержке мирных переговоров по Украине. Эрдоган также сказал Путину, что внимательно следит за развитием событий, связанных с этим процессом, и что Турция стремилась к справедливому миру с начала войны.

Напомним, по итогам переговоров в Вашингтоне 18 августа Трамп заявил, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Он анонсировал проведение трехсторонней встречи с участием себя, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер также выразил убеждение, что мирное соглашение между Киевом и Москвой можно заключить даже во время боевых действий. Он предложил обсудить возможный обмен территориями, но Зеленский заявил, что готов обсуждать этот вопрос непосредственно с Путиным.

Уже 19 августа Трамп заявил, что было бы неплохо, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась без его непосредственного участия, а в двустороннем формате.

К слову, по информации Sky News, президенты Украины и России могут встретиться до конца августа и сейчас рассматривают пять мест проведения встречи.